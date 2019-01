Carnevale a Pontecagnano, proposte al Comune fino all’8 febbraio.

Il Comune di Pontecagnano Faiano predispone l’organizzazione del Carnevale in città.

E’ indetto, infatti, un avviso pubblico per presentare una manifestazione d’interesse per la realizzazione di carri allegorici, eventi ed iniziative da inserire nel programma dell’Amministrazione retta dal Sindaco Giuseppe Lanzara in occasione della festa più allegra dell’anno.

Un’opportunità che potranno cogliere associazioni, fondazioni, enti, oratori, comitati, gruppi e singoli cittadini che intendano contribuire a rendere questo speciale momento ancor più vivo e gioioso.

L’istanza di partecipazione, presente sul sito comune.pontecagnanofaiano.sa.it, dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo di Via Alfani o inviata all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it entro e non oltre il giorno 8 febbraio 2019, corredata dal documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale del soggetto proponente.

I progetti selezionati, che dovranno essere illustrati nel dettaglio all’interno della domanda, saranno poi inclusi nella serie di eventi che verranno prospettati ai cittadini per questa attesissima ricorrenza.

“Il Carnevale rappresenta un’imperdibile occasione di festa, allegria, divertimento, indirzzata agli adulti quanto ai bambini. Essa costituisce anche un insostituibile mezzo per favorire l’aggregazione e la conoscenza di antiche e più recenti tradizioni. Da parte nostra vi è tutta la volontà di porre le condizioni per eventi e spettacoli che esaltino questi valori, sempre ponendo al centro delle attività la valorizzazione di quanti, sul territorio, si adoperano per il bene comune e per la diffusione dei sentimenti di unione, fratellanza, solidarietà”- ha asserito a tal proposito l’Assessore agli Eventi Roberto Michele Di Muro.

“Ancora una volta invitamo la cittadinanza a partecipare ad iniziative che non premiano l’amico di turno, ma accolgono con favore ed entusiasmo tutti quanti vogliano contribuire, nei limiti del possibile, a rendere questo ed altri momenti dell’anno un’opportunità per crescere, divertirsi, conoscersi e restituire a Pontecagnano Faiano quella tradizione di città operativa, fattiva, sempre pronta a vivere con spirito di iniziativa tutte le manifestazioni e tutte le fasi più significative dell’anno”- ha concluso il Sindaco Giuseppe Lanzara.