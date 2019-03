Bretella di collegamento a Minori, Consiglio Comunale giovedì 21.

Come è risaputo, la procedura per la realizzazione della “bretella” di collegamento della strada interna con la statale 163 e dei relativi parcheggi e box auto è stata fortemente rallentata per l’opposizione dei proprietari, i quali sostengono la illegittimità di questa opera pubblica.

Nel Consiglio comunale del prossimo 21 marzo si discuterà anche di questo, ed esso è quindi particolarmente interessante per tutti i cittadini coinvolti nell’argomento e specialmente per quanti hanno già espresso disponibilità all’acquisto con prezzi calmierati.

Trattandosi di un tema che riguarda, direttamente o indirettamente, la vita quotidiana dell’intera comunità, nonché le possibilità di ulteriore sviluppo della nostra Minori, la riunione è stata fissata per giovedì 21 marzo (giorno di prevalente chiusura degli esercizi commerciali) alle ore 18,30, anche per consentire un’ampia partecipazione.