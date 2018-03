Birra dell’anno, secondo posto per il Birrificio dell’Aspide di Roccadaspide.

La birra artigianale prodotta a Roccadaspide è tra le migliori in Italia. A sancire questo importante primato che conferisce lustro alla città e a tutto il territorio, è il concorso “Birra dell’anno 2018” promosso da Unionbirrai, che ha attribuito la medaglia d’argento al Birrificio dell’Aspide di Vincenzo Serra. Ancora un successo, dunque, per l’imprenditore rocchese, che nelle precedenti due edizioni del concorso aveva ottenuto la medaglia d’oro.

Soddisfazione dell’amministrazione comunale retta da Gabriele Iuliano, il quale ha voluto indirizzare all’imprenditore una lettera per congratularsi a nome suo e di tutta l’amministrazione del prestigioso riconoscimento ottenuto.

“Con immenso compiacimento e con profondo orgoglio – scrive nella lettera il sindaco – ho appreso la notizia dell’ennesimo riconoscimento che la tua meravigliosa birra ha ottenuto in ambito nazionale”. “Un riconoscimento ulteriore – continua – che conferma la straordinarietà e la particolarità di un prodotto unico e di altissima qualità, eccellenza indiscussa della produzione artigianale italiana”.

Per il sindaco il risultato ottenuto da Serra rende merito alla sue capacità e alla grande esperienza maturata, ed inorgoglisce la città che, proprio attraverso questo concorso e l’ottima prestazione, ha ottenuto visibilità in ambito nazionale.

Il concorso questa visto la partecipazione di 279 produttori e 1650 birre giudicate da una giuria di 84 esperti che hanno selezionato le 5 migliori birre per le 41 categorie in gara. Il Birrificio dell’aspide, unico premiato in provincia di Salerno, ha conquistato il secondo posto grazie alla birra Belle Saison.