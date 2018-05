Bimbinbici 2018, domenica 20 ad Eboli, Battipaglia, Campagna e Serre.

Domenica 20 maggio, con partenza alle ore 8.00 da Piazza della Repubblica di Eboli, si svolgerà la 19° edizione Bimbimbici. L’evento gode del Patrocinio delle Città di: Eboli, Battipaglia, Campagna, Serre.

L’Associazione Cicloecologista Eboli-Campagna, in linea con i propri principi statutari e con quelli della FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, organizza la 19^edizione di “Bimbimbici”, l’attesa ciclopasseggiata che si snoderà per il centro e la periferia di Eboli. L’evento è gratuito ed aperto a tutti coloro che amano la bici.

Dal binomio sport e salute, nasce la collaborazione con l’Associazione “Comitato 1 hospice per Eboli e Amici dell’Ospedale SS. Addolorata” che, in qualità di partner, svolgerà una serie di iniziative per la promozione della prevenzione di alcune patologie. Nell’aera dedicata, allestita in Piazza della Repubblica, sarà possibile effettuare gratuitamente visite senologiche a cura della dott.ssa Lorella Di Fabio; visite oncologiche a cura della dott.ssa Laura Pesce; visite urologiche a cura del dott. Michele Pierri e visite dermatologiche a cura della dott.ssa Ivana Mazza. Inoltre saranno presenti associazioni e professionisti del settore medico scientifico che effettueranno consulenze gratuite. Saranno presenti alunni e docenti del I.I.S Fortunato con cui l’associazione ha saldi rapporti di collaborazione, da anni.

Una giornata di sport, di salute ma anche di festa per il territorio: tappa importante del percorso è il punto di ristoro organizzato dal Comitato Epitaffio, allestito proprio nella piazza del quartiere. A metà strada tra Eboli e Campagna, dunque, tutti i cicloamatori si congiungeranno in un corteo comune in nome di un’unica passione: la bicicletta.

«Bimbimbici è una manifestazione consolidata –spiega Sara De Martino, presidente dell’associazione organizzatrice – che si rinnova ogni anno, arricchendosi di nuovi compagni di viaggio. E’ importante, soprattutto per i nuovi cittadini, diffondere l’amore per il mezzo a due ruote non solo come scelta civica di tutela all’inquinamento ma anche come strumento di salute per contrastare patologie che purtroppo affliggono una popolazione sempre più sedentaria».

Ringraziamo gli sponsors elencati nel manifesto che hanno sostenuto l’organizzazione della manifestazione e, in particolare, il centro Decathlon di Montecorvino Pugliano, che ha voluto condividere la manifestazione con l’invio di proprio personale tecnico, a disposizione dei partecipanti per la risoluzione di problemi meccanici, e con la donazione di 2 biciclette, che saranno assegnate con sorteggio al termine della manifestazione, unitamente ad altri gadget donati dagli altri sponsors.

L’iscrizione è completamente gratuita e può essere fatta tramite WEB, compilando il modulo che troverete sulla pagina facebook di “Bimbimbici” ed rinviandolo all’indirizzo mail sara.demartino83@libero.it, presso “Il Mondo di Bò – libreria specializzata per bambini, ragazzi ed insegnanti, o direttamente in Piazza della Repubblica di Eboli e in Piazza Palatucci di Campagna a partire dalle ore 8:00.