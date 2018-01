Baronissi: pianificato l’avvio del “Laboratorio Urbano”.

E’ prossima la sottoscrizione della convenzione tra la Città di Baronissi e la Regione Campania per il progetto “Laboratorio Urbano Baronissi” a valere sul bando Benessere Giovani. Il Team di progetto è ai nastri di partenza, avendo già programmato tutte le attività inerenti all’organizzazione dei laboratori di creatività e sviluppo di talenti artistici, per la creazione di impresa ed esperienziali con tirocini all’estero.

La rete di partner, che vede il Comune di Baronissi quale ente capofila, è costituita dall’Associazione Overline, da Essenia Uetp srl e da QS & Partners snc di V. Quagliano & C., organizzazioni in possesso di adeguato background sulle tematiche di progetto, anche per garantire una più puntuale verifica di fattibilità tecnica, logistica, economica, di mercato per nuove attività promosse dai giovani, per garantire il supporto tecnico alla redazione dei piani di impresa, per l’attività di fundraising e, nella fase conclusiva, per testare la validità delle proprie idee anche in contesti Europei.

L’iniziativa interesserà l’intero comprensorio della Valle dell’Irno con l’obiettivo strategico di attivare tre laboratori al servizio dei giovani under 35 ubicati al Centro Polifunzionale, sito in Largo dell’Accoglienza a Baronissi, adeguatamente attrezzato per l’attività didattica, di front office, di coaching e di coworking.

Le attività dei laboratori saranno sostenute da un programma di animazione territoriale, workshop e incontri itineranti che vedranno il coinvolgimento di Associazioni, Istituti Scolastici, Enti locali, Università, ecc., al fine di una ampia partecipazione tesa a valorizzare idee innovative dei giovani talenti, creare un habitat favorevole per attrarre e valorizzare le iniziative nell’ambito delle filiere artistiche, culturali e turistiche.

L’Amministrazione della Città di Baronissi, guidata dal Sindaco Gianfranco Valiante, attiverà per il territorio della Valle dell’Irno attiverà le azioni del progetto “Laboratorio Urbano Baronissi” quale segnale inequivocabile della volontà di investire nel futuro con i giovani.