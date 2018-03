Baronissi, Comune vara Controllo del Vicinato su Whatsapp.

Il Comune di Baronissi (Salerno) vara il “Controllo del Vicinato”, un nuovo percorso di collaborazione tra amministrazione comunale, cittadini e forze dell’ordine per prevenire episodi di criminalità sul territorio.

La sperimentazione, partita nella frazione Antessano e presto replicata in tutte le aree della città, prevede la costituzione di un gruppo di controllo WhatsApp che si impegna a sorvegliare il territorio e a segnalare fatti e circostanze sospette alle forze dell’ordine recuperando così le regole di buon vicinato e di attenzione sociale, strategici per promuovere la sicurezza urbana.

“Con i cittadini abbiamo avuto incontri e condiviso un patto solidale – spiega il sindaco Gianfranco Valiante – per riattivare quelle norme di buon vicinato che aiutano a non ‘guardare altrove’ laddove si nota qualcosa che non va fuori dalla porta della propria casa”. (ANSA)