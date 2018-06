Bando Iscrizione Asilo Nido Comunale “Città di Eboli” – Anno Scolastico 2018/2019

Il Comune di Eboli, In esecuzione della determinazione del Responsabile Area P.O. Politiche Sociali e Culturali N° 290 – R.G. n° 1186 DEL 11.6.2018, rende noto che sono aperte le iscrizioni, per l’anno scolastico 2018/2019, presso l’Asilo Nido Comunale “Città di Eboli”, in Via San Gregorio VII, per N° 32 posti, di cui N° 24 per Divezzi e N° 8 per Lattanti.



Il servizio è rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 (tre) mesi (alla data del 31.08.2018) e i 3 (tre) anni, residenti nel Comune di Eboli e a quelli non residenti che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nel territorio comunale.

Le domande di iscrizione o riconferma devono pervenire entro e non oltre il giorno 11 Luglio 2018, presso l’ufficio Protocollo del Comune di Eboli, Via M. Ripa, 49; è consentita la consegna a mano della domanda, tutti i giorni non festivi, escluso il Sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o mediante pec all’indirizzo: comune@pec.comune.eboli.sa.it

Il modulo della domanda è disponibile anche presso le Politiche Sociali e Culturali, Servizio Asilo Nido e Servizio U.R.P. del Comune.

Ulteriori informazioni son disponibili nel bando allegato o rivolgendosi ai seguenti indirizzi:

– Politiche Sociali e Culturali, Piazza San Francesco tel. 0828 328300 email: a.mastrangelo@comune.eboli.sa.it

– Servizio Asilo Nido, Via San Gregorio VII° tel.: 0828 328206 e.mail : g.viscido@comune.eboli.sa.it