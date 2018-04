Attivi collegamenti marittimi da Minori per Salerno e isole.

Da oggi Sabato 7 Aprile 2018 sono assicurati i Collegamenti Marittimi dal molo di attracco del Comune di Minori per Salerno le isole e i paesi limitrofi. Un grazie a coloro che hanno collaborato per accelerare l’inizio delle Corse e soprattutto al C.V. (CP) Giuseppe Menna, alla TRAVELMAR e agli operatori che si sono adoperati per assicurare le condizioni di sicurezza dopo gli eventi calamitosi (mareggiata) avvenuti negli ultimi giorni di Marzo.

Invitiamo turisti e cittadini ad usare i collegamenti marittimi per vivere la Costa d’Amalfi ammirando un paesaggio unico al mondo.

L’Amministrazione Comunale di Minori

travelmar_orario_aprile