Atena Lucana, l’incoming con la blogger russa di Vinoviaggi.

Si è svolto sabato 6 luglio 2019, organizzato dalla Pro Loco Athena Nova, l’incontro di

promozione del territorio con ‘VinoViaggi’, blog russo di turismo enogastronomico.

La blogger Irina Lavrichtcheva ha visitato Atena Lucana, apprezzando l’ospitalità e

l’accoglienza ricevuta.

Ha potuto visitare il centro storico di Atena Lucana, i suoi scorci caratteristici, i monumenti e conoscerne la sua storia. La blogger porterà a conoscenza dei suoi connazionali e non solo, anche i piatti tipici e i prodotti locali che ha potuto degustare durante una piacevole serata in compagnia dei cittadini atenesi.

Il tutto grazie alla disponibilità e organizzazione dei soci della Pro Loco e degli amministratori comunali. Riferisce la Presidente Maria Di Santi “questo momento di promozione del territorio vuole essere un primo passo per sviluppare maggiormente il turismo ad Atena, per svilupparne l’indotto economico quali ristoranti, alberghi, B&B, bar ma anche attività commerciali, artigianali e produttive.

Irina Lavrichtcheva di VinoViaggi riferisce “vorrei ringraziare tutti i soci della Pro Loco Athena Nova, la Presidente Maria Di Santi e gli abitanti di questo meraviglioso paese per la disponibilità, la calorosa accoglienza e l’ospitalità. Atena Lucana merita di essere valorizzata perché ha tanto da offrire ai visitatori, dai numerosi itinerari molto interessanti, i monumenti storici, la cultura l’enogastronomia” e ancora “ATENA LUCANA è un posto dove tornerei volentieri portando con me non solo i miei connazionali, ma anche gli amici italiani, per fargli conoscere questa stupenda realtà in quanto merita davvero. Ringrazio ancora tutti, ci vediamo presto”.