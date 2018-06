Antonio Marino è il nuovo sindaco di Aquara, dalla BCC alla cosa pubblica con lo stesso spirito.

Con 395 voti su circa 1150 elettori Antonio Marino, già Direttore Generale della BCC di Aquara, è il nuovo Sindaco di Aquara.

Antonio Marino, neo Sindaco di Aquara. Quali le emozioni e le aspettative per questo ruolo che ben incarna i principi già tutto sommati sposati con il credito cooperativo?

Per me è un’emozione grandissima. Questo nuovo incarico rappresenta una gratifica personale per tutto il lavoro svolto in questi quarant’anni attraverso la gestione della banca e di come, tutti insieme, siamo riusciti attraverso i risultati raggiunti con il Credito Cooperativo Aquarese ad esportare il brand Aquara rendendolo noto ai più. Quando si è destinatari di un consenso popolare è sempre un fatto importante. Sono grato alla mia comunità che mi ha voluto fare questo regalo e lavorerò insieme a tutta la nostra bella squadra affinché porteremo a termine quanto prefissato.

Quali saranno i primi progetti da realizzare in questa comunità?

Abbiamo tante idee, alcune più semplici da realizzare altre che richiedono un iter più complesso però già in queste prime settimane di lavoro abbiamo fatto tante piccole cose, sintomatiche di un percorso che immaginiamo ancora più intenso in futuro. A soli dieci giorni dalla proclamazione abbiamo ad esempio iniziato i lavori per aprire una strada ormai chiusa da tre anni, abbiamo inserito un binocolo panoramico che stava riposto negli scantinati e che invece ora permetterà di ammirare tutta la nostra vallata, abbiamo iniziato i lavori di pulizia del Paese in maniera più capillare… Piccole cose che si possono fare a pochi giorni dalla proclamazione, sicuri che tutto ciò che abbiamo preannunciato in campagna elettorale sarà realizzato con caparbietà e determinazione.

La caratteristica che maggiormente va evidenziata è il forte spirito di squadra che ci unisce e contraddistingue. Ogni giorno ci confrontiamo sul da farsi, facciamo un preventivo e consuntivo delle varie giornate e tutti insieme agiamo affinché i progetti in cantiere possano rapidamente trovar luce. C’è uno spirito di coesione enorme che è il buon viatico poi per fare tutto il resto.

Sindaco dal suo programma emerge anche grande attenzione verso le imprese che già ci sono e che nasceranno proprio ad Aquara…

Alla luce della mia esperienza pluriennale è chiaro che c’è un’attenzione particolare per le imprese perché conosco bene quali sono le difficoltà che le stesse incontrano. Noi abbiamo sempre detto che in Italia fare impresa è un’impresa. Tutto quello che il nostro Comune potrà fare in merito, lo farà. Saremo sicuramente più attenti nell’accelerare tutte le pratiche burocratiche perché capiamo benissimo quanto un’impresa sia penalizzata dalla burocrazia ma non solo ad Aquara, nella nostra nazione in generale. Il sistema burocratico italiano è un sistema pessimo quindi se noi riuscissimo a portare avanti questo obiettivo potremmo ritenerci soddisfatti come italiani prima ancora che come Aquaresi.

Come immagina Aquara tra cinque anni?

Intanto immagino che riusciamo a realizzare le cose che ci siamo prefissati e quindi voglio sperare di trovare un’Aquara un po’ più vivibile. L’interrogativo principale è come fare affinché qualcuno possa ritornare a vivere qui. Stiamo facendo leva soprattutto sugli aspetti sanitari perché capiamo che dare certezze sanitarie a chi sta in una zona periferica è fondamentale. Ecco perché noi spingeremo molto sulla migliore qualità in termini di risposte sanitarie. Abbiamo ipotizzato di attuare un punto salute, di migliorare la viabilità con Roccadaspide dove ha sede l’ospedale a noi più prossimo, di attuare varie strategie affinché le persone siano incentivate a restare e a rendere più popoloso il nostro Comune, rendendolo pertanto anche più appetibile da un punto di vista economico e dunque di crescita sociale.