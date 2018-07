Antonio Marino di The Voice & Band in concerto ad Amalfi venerdì 6.

Prosegue il cartellone di eventi estivi della Città di Amalfi. “Antonio Marino & Band. Da C’era una Volta Scugnizzi ai più grandi successi internazionali” è la serata in programma venerdì 6 luglio alle 21.30 in piazza Municipio. Nell’Antica Repubblica Marina approda una voce calda, black, agile nel caricare di mille sfumature i brani che canta.

Antonio Marino, già protagonista di Scugnizzi e noto al grande pubblico per le partecipazioni ai talent show X-Factor e a The Voice of Italy 2018, assieme alla sua band darà vita ad una serata musicale nella quale presenterà i cavalli di battaglia del suo repertorio, i brani che vengono colorati musicalmente al meglio dalla sua voce inconfondibile. Per un’ora e mezza in Piazza Municipio risuoneranno musiche di vario genere, partendo dai brani del musical “C’era una volta… scugnizzi” di Claudio Mattone, che ha scoperto Antonio Marino e l’ha portato in tuornée per tre anni attraverso tutta l’Italia come protagonista della sua opera. Si passerà poi ai grandi brani della musica italiana e straniera che sono stati i punti forti della scalata al talent show di Rai2 The Voice of Italy 2018, nel quale è emerso come la voce soul che ha commosso J-Ax.

Dopo l’appuntamento con Enzo Gragnaniello e i Solis String Quartet in piazza Duomo, il cartellone estivo di Amalfi, messo a punto dall’assessore alla cultura, tradizioni ed eventi Enza Cobalto, riserva una nuova ed interessante serata di musica live, che sarà poi seguita il 10 luglio dal tributo alla canzone napoletana orchestrato dal Maestro Roberto De Simone.