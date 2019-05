Amalfi,da lunedì lavori di messa in sicurezza stradale a Pogerola.

Nuovi interventi di sistemazione e restyling per la città di Amalfi, con il rifacimento dell’asfalto in via Ospedale nella popolosa frazione di Pogerola. I lavori cominceranno lunedì.

Il tratto di strada sarà rinnovato con un nuovo manto di asfalto, che la renderà più sicura e di miglior percorribilità per le auto ed i pedoni.

I fondi per i lavori sono stati stanziati dal Governo con l’ultima Legge Finanziaria, in favore dei comuni con meno di 20mila abitanti, destinati ad interventi di messa in sicurezza del territorio: Amalfi beneficia di un finanziamento lordo di 70mila euro. Nell’ambito dello stesso finanziamento è previsto un intervento anche per via Madonna del Rosario, pedonale che da Valle dei Mulini conduce verso la Valle delle Ferriere e che è una delle più percorse dai turisti amanti delle escursioni in natura. Qui saranno risistemati tratti di pavimentazione dissestata e muretti a protezione della passeggiata pedonale.

Il sindaco Daniele Milano dichiara: “Grazie a questi nuovi fondi governativi proseguiamo nella nostra azione di costante sistemazione dell’intero territorio comunale, anche e soprattutto in quelle porzioni che negli anni hanno ricevuto meno attenzione e che oggi, un pezzo alla volta, stiamo restituendo a nuova vita. E’ importante ricordare che dal giugno 2015 abbiamo già investito oltre un milione di euro di risorse comunali per la cura e manutenzione del territorio ed altri 300mila sono stati stanziati anche per l’anno in corso”.