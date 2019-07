Amalfi Summer Fest, Tommaso Primo in concerto venerdì 2 in Piazza Municipio.

Tommaso Primo sarà la voce dell’Amalfi Summer Fest, il concerto del cartellone estivo amalfitano pensato per i più giovani, venerdì 2 agosto 2019 a partire dalle 21.30 in piazza Municipio. Ad accesso gratuito

Tommaso Primo è emerso dal gruppo delle nuove, interessanti voci originali del panorama musicale indie della città di Napoli. Gioia è la canzone che l’ha imposto all’attenzione del pubblico, passando per per brani come Salita Paradiso, Prayer for Kumbaya, Neapolitan Love Stories, fino ad arrivare a Stella. Musicalmente ispirato alla tradizione soul statunitense con sfumature tropicaliste e innesti R’n’B e Rap, il tutto condito da un suono vintage di matrice ’70-’80.

Ad Amalfi ci sarà spazio per i suoi più grandi successi, ma anche per le ultime novità. Tommaso primo ha infatti da poco pubblicato l’album 3103, che racconta un ipotetico esodo futuro dell’umanità in partenza dalla Terra e alla ricerca di nuovi pianeti. Un album fantascientifico, nei cui brani la fanno da padrone l’analisi politica e sociale. La poetica nerd si mescola in Tommaso Primo alla tradizione del lessico partenopeo, creando una originale forma di linguaggio ed espressione artistico-comunicativa.

Tommaso Primo – Biografia

Napoletano classe 1990, inizia a scrivere canzoni all’età di tredici anni, prediligendo l’uso della lingua napoletana. Nel 2011 pubblica il suo primo singolo, “Canzone a Carmela”. Seguirà, all’uscita del brano, uno Street Tour che lo porterà ad esibirsi nelle piazze delle principali città italiane.

E’ nel 2013, però, che con il brano “Gioia”, in duetto con il cantautore e poeta senegalese Ismael, riesce ad inserirsi prepotentemente nel panorama della musica emergente campana. Il videoclip del brano in questione, supera le 450.000 visualizzazioni su YouTube, riuscendo a conquistare la proiezione quotidiana negli schermi delle stazioni ferroviarie partenopee. Nello stesso anno pubblica il suo primo EP, Posillipo Interno 3, prodotto da Oscar Montalbano.

Il 27 novembre 2015 esce il suo primo album, “Fate, Sirene e Samurai”, prodotto dalle etichette Full Heads e Arealive, anticipato dal video ufficiale del primo singolo “Prayer for Kumbaya”.

Il 17 Maggio 2016 viene pubblicato su YouTube il video ufficiale di “Viola”, secondo singolo estratto dal nuovo album che immediatamente riceve grande consenso e varca le 500.000 visualizzazioni.

L’8 giugno 2018 esce “3103”, il suo secondo album di inediti.