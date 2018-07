Alla Festa del Fiume 2018 di Auletta c’è Tanagro Opportunità Giovane.

Domenica 15 luglio 2018 alle h 10:00 presso la Casa delle Parole di Auletta (SA) si terrà la presentazione delle azioni del progetto “Tanagro Opportunità Giovane”, progetto finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del programma Benessere Giovani – Organizziamoci.

L’Associazione “Lo Stare Insieme”, partner del progetto Tanagro Opportunità Giovane, organizza l’iniziativa “Festa del Fiume 2018” nell’ambito della quale saranno illustrate le azioni del progetto, l’attivazione dei laboratori e le modalità di adesione da parte dei giovani interessati.

Il progetto a titolarità del comune di Auletta in partenariato con il Comune di Teggiano vede il coinvolgimento di altre strutture: Associazione Avalon, il Consorzio Imprese Diano, la Demo Active di De Paola Massimiliano, la Fondazione MIdA e la QS & PARTNERS di V. Quagliano & C. SNC .

Le attività messe in campo dai Sindaci di Auletta, Pietro Pessolano e di Teggiano Michele Di Candia hanno l’obiettivo strategico di stimolare i giovani del Vallo di Diano e del Tanagro attraverso un’attività di reclutamento, formazione e affiancamento innovativi per conseguire risultati concreti in materia di contenimento dell’abbandono e delle aree interne.

Quindi il patrimonio naturalistico, gastronomico, rurale e ambientale da valorizzare a fini occupazionali sostenendo la nascita di nuove attività economiche, sociali, sportive, ricreative tese anche alla salvaguardia e al presidio dei luoghi. Una giornata dedicata , quindi, al patrimonio naturalistico delle aree interne e alla loro corretta fruizione che prevede visite guidate, giochi, degustazione e workshop con l’obiettivo di sostenere la crescita dell’appeal dei territori del Tanagro e del Vallo di Diano, attrarre idee e creatività giovanile per la creazione di servizi e prodotti innovativi.

Tanagro Opportunità Giovane, seguito dal responsabile delle politiche giovanili Antonio Addesso del Comune di Auletta e dal Consigliere di Teggiano Cono Morello ideatore dell’Ufficio Europa, è rivolto agli under 35 e prevede l’attivazione di Laboratori di sostegno e accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo, Laboratori educativi e culturali e Laboratori esperienziali. https://www.facebook.com/TanagroOpportunitaGiovane.