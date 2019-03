Al via il Carnevale del Sele ad Eboli.

Parte la quarta edizione del “Carnevale del Sele”. Un appuntamento che in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per il periodo carnevalesco dell’intero territorio, con sfilate di carri allegorici che anno dopo anno si arricchiscono sempre di più.

«Tre giornate dedicate alla festa più allegra dell’anno – spiega il sindaco di Eboli, Massimo Cariello -, con il coinvolgimento di grandi e piccoli, tutti insieme per una sano divertimento. Grazie alle associazioni del territorio, a cominciare da Seleventum con cui organizziamo l’evento, alle scuole di danza ed a tanti cittadini mettiamo in campo un grande appuntamento per tutti, all’insegna del sano divertimento, nella piena sicurezza per tutti». Oggi, domani e martedì 5 marzo, sfilata dei carri allegorici con animazione, maschere artistiche, la rappresentazione della farsa “Donn’Annibale” e le coreografie delle scuole di danza. Predisposto nei minimi dettagli il programma. Oggi, alle ore 17, presentazione e sfilata dei carri allegorici in località Santa Cecilia. Domani, domenica 3 marzo, alle ore 10,30, arrivo dei carri allegorici ed animazione presso l’area parcheggio del centro commerciale LeBolle. Alle ore 11, animazione di Carnevale per bambini in Piazza della Repubblica; alle ore 16 partenza della sfilata dei carri allegorici da Piazza Carlo Mustacchio; alle ore 19 raduno dei carri ed animazione in Piazza della Repubblica. Martedì 5 marzo: ore 11, carri allegorici in mostra in località Santa Cecilia; alle 16,30 partenza della sfilata dei carri allegorici da località Taverna Nova; alle 18,30 arrivo dei carri allegorici in Largo Aristotele, presso la rotatoria di Santa Cecilia, dove sono programmate la rappresentazione della farsa di “Donn’Annibale”, la presentazione e l’esibizione delle scuole di danza e la consegna di premi ed attestati di partecipazione.