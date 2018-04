Ad Eboli i Campionati Studenteschi di beach volley.

Appuntamento ad Eboli per i Campionati Studenteschi di beach volley 2017/18 in programma venerdì 20 aprile, per quanto riguarda la fase regionale riservata alle scuole secondarie ii grado. La sede delle gare è stata individuata presso il “Pala Sport Sun”, nell’area dei complessi sportivi di Eboli, in Viale delle Olimpiadi, struttura che si trova alle spalle del Paladirceu.

«Un’enorme soddisfazione potere ospitare questa manifestazione studentesca regionale – commenta l’assessore comunale all’istruzione ed allo sport, Angela Lamonica -. Eboli si conferma ancora di più anche città dello sport e dei giovani, ripagando gli sforzi dell’Amministrazione comunale». Partecipa alla Fase Regionale di Beach Volley II grado una rappresentativa per ogni provincia e per ogni categoria e/o sesso, delle Istituzioni scolastiche che hanno aderito ai Campionati Studenteschi 2017/2018 per tale disciplina.

«Ospitiamo con soddisfazione l’appuntamento – sottolinea il sindaco, Massimo Cariello – consapevoli che la nostra città ha capacità organizzativa e strutture in grado di segnalare sempre più il ruolo guida di Eboli».

Ogni squadra è composta da 2 giocatori in campo. È previsto l’uso di un’eventuale riserva che potrà sostituire il giocatore titolare solo ad inizio dell’incontro oppure, nel caso sostituisca un giocatore infortunato, in qualsiasi momento ed una sola volta.