Ad Altavilla Silentina microchip gratuito ai cani.

Il Comune di Altavilla Silentina in sinergia con l’Associazione Altavilla Dà La Zampa e l’Asl di Eboli presenta “LE GIORNATE DI MICROCHIPPATURA GRATUITA”.

Nei giorni 8, 14 e 21 luglio si provvederà, nelle tre piazze principali del territorio, a microchippare gli amici a quattro zampe.

L’Amministrazione invita tutti coloro che non lo avessero già fatto, a partecipare a questa iniziativa, fondamentale ai fini dell’arginamento di una problematica sempre più evidente, qual è il randagismo. Adottare un cane, equivale a prendersi cura di una vita. Abbandonarlo invece equivale a mutilare quella stessa vita, nonché a descrivere la viltà di chi commette un tal gesto. Va ricordato e sottolineato che abbandonare un cane è reato, perseguibile in termini di legge. Pertanto bisogna che tutti siano responsabili verso i propri animali domestici e la microchippatura è il primo passo da assolvere.

“Avvisiamo la popolazione che, a seguito di queste tre giornate, partiranno controlli serrati sul territorio da parte delle autorità competenti, al fine di identificare possibili mancanze attraverso le opportune sanzioni” – afferma il Sindaco Antonio Marra – “Un plauso va a tutti i volontari di Altavilla dà la Zampa, esempio di buona pratica sul nostro territorio. Il nostro grazie dovrà corrispondere in termini di azioni sinergiche per arginare concretamente questa problematica”

Grande soddisfazione anche per l’Associazione Altavilla Dà la Zampa che da anni si batte concretamente e con sacrifico per tutelare gli amici a quattro zampe. La Presidente Loredana Longo così commenta questa iniziativa: “Grazie al lavoro dei volontari, in sinergia con le Istituzioni, si fa fronte comune per combattere il randagismo e siamo felici di constatare che molte persone si sono dimostrate sensibili nei confronti di questo problema che affligge tutto il nostro territorio. Avanti Tutta!”

Ricordiamo che la microchipattura è TOTALMENTE GRATUITA.Si richiede viva partecipazione.