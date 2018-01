Accademia Mediterranea del Corno, masterclass con il Maestro Guido Corti a Minori.

Il Maestro Guido Corti sarà presente nei giorni 26-27-28 gennaio a Minori ospitato dall’Accademia Mediterranea del Corno. E’ considerato in tutto il mondo come innovatore della didattica del corno: oltre 60 professionisti attualmente in attività nei più prestigiosi teatri internazionali e nelle più importanti orchestre, provengono dalla sua scuola. Anche il direttore artistico Antonio Proto ed i maestri partecipanti ai master organizzati dall’Accademia Mediterranea del Corno sono stati alunni del grande maestro corti.

E’ uno dei più validi cornisti internazionali. Vanta nella sua lunga carriera di numerosi premi prestigiosi e ha inciso la maggior parte del repertorio per corno come concertista e come solista per diverse etichette discografiche (“RCA”, Philips, “Nuova Era” e “Chandos” di Londra). Ha pubblicato per la Zecchini Editore il “Corno” dove esprime tutta la sua passione e dedizione per la musica. Un testo con ampie illustrazioni e tavole musicali dove racconta il suo strumento illustrando oltre due millenni di storia. Aspetti tecnici e didattici completano quest’opera facente parte della collana “espressione della musica”. Attualmente e’ docente presso il conservatorio di musica “L. Cherubini” di Firenze e tiene numerosi seminari, convegni e corsi di perfezionamento in Italia e nel mondo. E’ invitato a presiedere ai più importanti concorsi internazionali del corno.

La Città di Minori, il sindaco Andrea Reale, gli assessori e l’ intera amministrazione comunale, sempre attenta e presente a collaborare a manifestazioni artistiche-culturali, si vanta della presenza di tale artista rendendo questo evento di spicco internazionale.