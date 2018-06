Avviso pubblico per la partecipazione ai mercatini dell’usato familiare entro il 18 giugno 2018.

L’Amministrazione Comunale, con deliberazione di G.C. n. 189 del 29.05.2018 ha deliberato di promuovere, anche per l’anno 2018, nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento ed in via sperimentale, lo svolgimento del “Mercatino dell’usato familiare”, attraverso l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica con la quale si proceda ad assegnare, ai singoli interessati che ne facciano richiesta, singoli posteggi all’interno dell’area all’uopo individuata, favorendo la massima partecipazione e garantendo parità di trattamento, non discriminazione e massima trasparenza.

L’evento (destinato all’acquisto, vendita e scambio di oggetti usati) si terrà a Piazza Gian Camillo Gloriosi e si protrarrà da luglio a novembre, con cadenza quindicinale ogni II e IV domenica del mese, dalle ore a 8,00 alle ore 22,00.

Le domande di partecipazione, in bollo da € 16.00, dovranno pervenire esclusivamente tramite consegna a mani all’Ufficio Protocollo del Settore Attività Produttive – Comune di Salerno – Via Dogana Vecchia n. 1 – Palazzo Sant’Antuono o inoltrate via PEC al seguente indirizzo protocollosuap@pec.comune.salerno.it a far data dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Comune di Salerno www.comune.salerno.it ed entro e non oltre le ore 12.00 del 18/06/2018.