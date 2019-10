Vita salernitana 5 -10 ottobre 2019 per vivere in modo attivo il nostro territorio!

Salve a tutte/i,

in primo piano:

Sabato 5 ottobre alle ore 18 presso il Foyer cafè, all’interno del Teatro Nuovo di via V. Laspro, ospitiamo il prossimo incontro del Gruppo Amnesty a Salerno per discutere di Diritti umani, dei progetti in corso e di attività da programmare. Partecipazione aperta a tutti i cittadini interessati, quindi anche ai non soci.

Info: 340 547 9631 gr302@amnesty.it

Domenica 6 ottobre, farà tappa a Salerno la marcia “Restiamo umani”promossa e realizzata da John Mpaliza, cittadino italiano di origine congolese da sempre attivo e non violento difensore dei diritti umani. L’appuntamento è alle ore 18 in Piazza Caduti di Brescia nel quartiere Pastena e prevede il percorso fino a Largo Campo nel Centro Storico.

Vi aspettiamo con una maglietta bianca colarata da una frase a vostro piacere e marceremo colorati con John, sui marciapiedi, coinvolgendo le persone con sorrisi e doni.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini, le associazioni e le organizzazioni. Info: .marciarestiamoumani.org

Domenica 6 ottobre dalle ore 20,30 presso il Foyer café, all’interno del Teatro Nuovo di via Laspro, ritorna l’Appuntamento al buio: una serata pensata e ideata dal nostro Presidente cupido Gianluca De Martino per chiunque abbia voglia di incontrare persone nuove, chiacchierare, ascoltare e reinventarsi.

Tutti possono partecipare senza limiti di età.

Saranno messi, come sempre, a disposizione dei foglietti di carta con delle penne per rompere il ghiaccio con chi è seduto a un altro tavolo, iniziare una conversazione per poi magari cambiare posto, dopo tre scambi di messaggi, e ritrovarsi con una nuova compagnia.

In contemporanea verrà fatto anche uno speed date che consente, a chi vorrà partecipare, di conoscersi dal vivo a turno l’uno con l’altro per pochi minuti!

Per tutti gli altri presenti alla serata ovviamente non c’è nessun obbligo di adesione all’iniziativa.

Ingresso libero e partecipazione gratuita con possibilità di un drink e/o di una degustazione salata o dolce.

Ambiente climatizzato.

Per info e prenotazioni posti: 328 5327134

Lunedì 7 ottobre ore 19.00 presso il Circolo Arci Marea in via Davide Galdi, nel quartiere Mercatello, assemblea pubblica del Comitato “Per la difesa e cura del territorio” per informare e discutere la recente approvazione della delibera di Giunta Comunale sulle osservazioni dei cittadini al PUC, e presentare delle proposte operative in merito.

Il PUC – Piano Urbanistico Comunale si vota ogni 10 anni, cambia la viabilità, la divisione e la destinazione d’uso degli spazi comuni della città, cambia la vita delle persone!

Martedì 8 ottobre e giovedì 10 ottobre presso il Foyer cafè, all’interno del Teatro Nuovo di via V. Laspro, continua il nuovo corso di Balli di gruppo a cura della Docente Lucia, socia della Rete dei Giovani per Salerno: un modo per divertirsi, conoscere, fare attività fisica in un ambiente accogliente ed edificante.

Ore 19-20 lezione principianti

Ore 20-21 lezione esperti

La prima lezione è sempre considerata di prova e quindi gratuita.

Info: 328 5327134 – 346 3131896 contatto@giovanisalerno.it

Mercoledì 9 ottobre dalle ore 19.30 alle 21.30 si terrà la prima lezione del nuovo Laboratorio teatrale del Teatro Nuovo di via Laspro rivolto a giovani e meno giovani e che quest’anno sarà diretto da Pasquale De Cristofaro, attore e regista, nonché autore di numerosi manuali e approfondimenti sul teatro. Info: 339 6510974

Martedì 8 e giovedì 10 ottobre dalle ore 21 alle ore 22 ospitiamo sempre presso il Foyer cafè, all’interno del Teatro nuovo di via V. Laspro, il corso di danze caraibiche (salsa, merengue, bachata) con gli insegnanti Irina Manzo e Stefano Amici.

La prima lezione è sempre considerata di prova e quindi gratuita.

Info: 328 5327134 – 335 1765145

Vi anticipiamo che venerdì 11 ottobre dalle ore 20.30 presso il Foyer cafè, all’interno del Teatro Nuovo di via V. Laspro, è previsto un nuovo appuntamento ludico con il gioco del Burraco. E’ possibile aderire sia come singoli che in coppia. Previsti premi per prima e seconda coppia classificata. Costo di partecipazione 10 € incluso un piatto e una bibita a scelta.

Per info e iscrizioni: 349 3648905 – 328 5327134

Tu tti gli altri appuntamenti:

Sabato 5 ottobre alle ore 19 presso la ex chiesa dell’Addolorata in piazza abate Conforti serata finale del Concorso Fotografico Ri-Scatti , quest’anno arrivato alla V edizione ed organizzato dall’associazione Corda in Accordo onlus. Quest’anno il concorso ha come tema un gioco di composizione e scomposizione di tre sillabe: “A MA RE”. L’intento è quello di creare tante possibilità interpretative da scoprire e riconoscere insieme anche grazie ai testi che accompagneranno le fotografie.

Info: .cordainaccordo.it/5–concorso-ri-scatti.html

Il Rotaract Club Campus Salerno dei Due Principati dà appuntamento domenica 6 ottobre dalle ore 10.30 presso la Stazione Marittima dove, invita tutta la cittadinanza per lanciare la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. L’obiettivo è catturare alcuni scatti tramite drone: i presenti faranno trasparire il concetto di solidarietà attraverso il gesto simbolico del tenersi per mano.

Successivamente, lo scatto scelto verrà diffuso attraverso i canali social del @rotaractclubcampussalerno e attraverso manifesti affissi per le strade della città con le Informazioni in merito agli strumenti idonei alla denuncia di fatti di violenza.

Martedì 8 ottobre alle ore 17.00 presso il Palazzo della Provincia di Salerno si terrà l’inaugurazione della mostra collettiva d’arte “Donation in Arte” a cura di Anna De Rosa per l’associazione Donation Italia. L’ esposizione di opere di diversi artisti locali a tema libero è visitabile fino al 30 ottobre ed è dedicata all’importanza del dono e del donarsi.

Martedì 8 ottobre ore 18 e ore 21 e mercoledì 9 ottobre ore 19.30 e 21.30 ha inizio la nuova stagione del Cineforum “Don Andrea Vece” al Cinema Fatima nel quartiere Pastena, una Rassegna che da sempre promuoviamo perché punta alla ricerca di un cinema di qualità che spesso non trova spazio nelle altre poche sale cinematografiche salernitane.

Info: 089 721341

Vi ricordiamo che è possibile abbonarsi anche alla nuova rassegna dell’87° Cineforum San Demetrio in via Dalmazia che avrà inizio dal 7 Ottobre: facebook.com/cinemateatrosandemetrio/videos/442023663058558/

Il Centro Studi Regina Senatore di via Posidonia 111 nel quartiere Torrione propone, oltre alle tante attività settimanali:

sabato 5 ottobre “Acquerello” Laboratorio per adulti (anche privi di qualsiasi esperienza pittorica) a cura del Maestro Sandro Marinacci – Arteterapeuta, maestro di Arti Plastiche e Figurative alla Scuola Steineriana “Il Giardino dei Cedri” di Roma e Formatore al Corso per Maestri Waldorf di Roma.

Durata: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00

Per maggiori info:

lanavedinansen@gmail.com 389 066 3582 – 339 161 9664

Sempre sabato 5 ottobre “Costituzione che passione”- incontro gratuito per conoscere e approfondire la nostra Costituzione con Anna Nisivoccia e Lucia Capriglione.

Per maggiori info: 328 1634514 – 3457069884 centrostudireginasenatore@gmail.com

—————————————————————————–

Grazie per l’attenzione e la divulgazione ed invitiamo, come sempre, tutti a pubblicizzarci sinteticamente qui via mail, entro il giovedì pomeriggio di ogni settimana, le proprie attività e le iniziative sociali delle realtà presenti nella nostra città nell’ottica sempre di fare rete senza coltivare solo il proprio orticello e poterle quindi inserire gratuitamente nella nostra newsletter settimanale.

Cordiali saluti

Gianluca De Martino – Presidente Rete dei Giovani per Salerno

Sede sociale: Foyer cafè c/o il Teatro Nuovo di via V. Laspro

Per contatti: 328 5327134 – .giovanisalerno.it

Iscriviti alla nostra pagina di Facebook: facebook.it/giovanisalerno

In riferimento alla Legge 675/1996 e successivo D.L.

196/2003, riguardanti la tutela dei dati personali, questo

indirizzo e-mail è usato per inviarle informazioni. Gli

indirizzi e-mail sono stato reperiti attraverso la tua sottoscrizione. Ogni

mail è inviata singolarmente (PrivacyL.75/96) a garanzia della

privacy.

In qualsiasi momento potrà chiederci di aggiungere,

modificare,

aggiornare o cancellare il suo indirizzo di posta

elettronica dal nostro archivio. Se lo desidera, diffonda

questa e-mail tra gli amici che potrebbero essere

interessati a queste informazioni.