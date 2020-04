Sant’Egidio del Monte Albino, via screening alla popolazione.

Come annunciato ieri, sono partite questa mattina le operazioni di raccolta dei tamponi per la ricerca del coronavirus effettuati su alcune categorie di soggetti particolarmente esposti al rischio del contagio.

Anche in questa circostanza, abbiamo voluto agire con la massima tempestività, nel supremo interesse della salvaguardia della sicurezza e della salute dei nostri concittadini. Siamo tra i primi Comuni della Provincia di Salerno in cui è stato effettuato questo lavoro di screening coordinato dal Nucleo Emergenze dell’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO e rivolto, in questa fase, esclusivamente ad alcune categorie di persone (dipendenti comunali, Vigili Urbani, associazioni di volontariato impegnate nell’assistenza alla popolazione, operatori delle farmacie).

Sono stati effettuati 110 tamponi, i cui risultati arriveranno nelle prossime 24/48 ore e ci consentiranno di acquisire un importante dato epidemiologico. È davvero un’iniziativa importante, che vuole TUTELARE LA SALUTE di tutti e abbassare drasticamente il rischio di diffusione del contagio tra la popolazione. A coordinare le operazioni di sorveglianza sanitaria, il dottor Francesco De Angelis, medico e Consigliere comunale, oltre che membro del Centro Operativo Comunale – COC. TENIAMO ALTA LA GUARDIA.

