Salone dei Marmi gremito per terza edizione di Scuola da Consiglio, Dante Santoro: “Con noi il Comune diventa Casa dei Giovani”

Successo per l’inizio del terzo anno di Scuola da Consiglio, l’iniziativa voluta dal consigliere comunale Dante Santoro che porta migliaia di studenti in visita al Salone dei Marmi del Comune di Salerno e nei luoghi della storia della città: “E’ stata una festa di democrazia e partecipazione, con il ricordo di momenti che hanno cambiato la storia del pianeta partendo da Salerno. Abbiamo poi premiato storie attuali di chi cambia il quotidiano delle nostre terre in poritivo, come Angelo Ferraro nel campo dell’innovazione e Gaetano Rocco nel sociale. Il professore Luca Castagna ha poi raccontato aneddoti e storie della Salerno di ieri che vanno conosciuti per essere valorizzati. Stiamo trasformando il Comune nella Casa dei Giovani, questa è la soddisfazione più grande.” All’iniziativa hanno preso parte più di 150 studenti del Di Palo-Galilei e Da Procida.

