Pontecagnano, un parco giochi per via Carducci e via Marconi.

I giardini pubblici di Via Carducci e Via Marconi avranno un’area gioco destinata ai bambini.

L’inizio dei lavori è previsto per lunedì 3 febbraio, alle ore 9.00, quando si procederà ad effettuare i primi interventi per la realizzazione di una nuova pavimentazione e l’installazione di quattro elementi in 3D, un pannello multifunzionale, un cestone canestro ed altre attrazioni per i più piccoli. Lo spazio sarà delimitato da una recinzione in legno costituita da pannelli colorati modulari.

La spesa complessiva prevista è pari a circa 36.000,00 euro.

“Continua l’opera di riqualificazione degli spazi urbani”, ha commentato l’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Sica. “Con questo intervento inseriamo uno spazio di gioco per i più piccoli, che possa consentire alle famiglie di vivere sempre più i giardini di Piazza Sabbato. L’obiettivo è creare sempre più una piazza e dei giardini accoglienti, dando così decoro e favorendo al contempo un maggior afflusso di cittadini, sperando che si possa creare anche un valido aiuto per le attività commerciali ivi presenti”.

“Alla base di questo progetto vi è la volontà di costruire uno spazio che renda più accattivante l’area attigua alla centralissima Piazza Sabbato, ma anche di consegnare alle famiglie ed ai bambini un luogo destinato alla socialità, alla conoscenza, alla valorizzazione del rapporto umano prima che virtuale. Oggi più che mai dobbiamo invogliare i nostri figli a condividere dei luoghi e del tempo con gli altri, specie laddove vi siano le opportune condizioni: sicurezza, strumenti e giochi concepiti appositamente per loro. Il nascente parchetto sarà uno di questi”, ha chiuso il Sindaco Giuseppe Lanzara.