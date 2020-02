Piaggine protagonista di TGR Mezzogiorno Italia sabato 15.

Sabato 15 Febbraio 2020 alle ore 13,25 Piaggine sarà la protagonista del TG Mezzogiorno Italia, programma di approfondimento settimanale in onda su RAI3 svelando i tesori della natura, le bellezze paesaggistiche e le caratteristiche peculiari della flora e della fauna che ne fanno uno dei borghi montani più belli e suggestivi del Cilento interno, situato com’è nella “zona verde” del Monte Cervati, la vetta più alta della Campania. Tutto è nato qualche settimana fa quando dalla pagina facebook dedicata a “La Montagna del Cilento”, e gestita dallo staff del Comune di Piaggine, i giovani reali inglesi Harry e Meghan sono stati invitati a raggiungere il paesino cilentano e a scoprirne i vantaggi legati ad uno stile di vita a misura d’uomo, per l’aria pura di montagna e il cibo sano.

La puntata di Mezzogiorno Italia, condotta dalla giornalista di RAI3 Francesca Ghidini risponderà a quanti si sono chiesti perché la coppia reale dovrebbe scegliere proprio Piaggine. Il caratteristico centro storico, la foresta dei Tempini (con 4 milioni di esemplari di faggio censiti), le sorgenti del fiume Calore, il rifugio innevato, gli sterminati boschi di montagna, i sentieri percorsi dai cavalli e dai cicloturisti saranno loro, veri protagonisti, a rispondere a questa domanda.

Il Sindaco di Piaggine Guglielmo Vairo ha aggiunto: «La comunità di Piaggine ha un rapporto simbiotico e particolare con la montagna. Tuttavia lo spopolamento di zone interne come questa ci spinge a mettere in campo progetti creativi e innovativi, volti a contrastare un fenomeno che, oggi, sembra irreversibile. A meno che non interveniamo con azioni sinergiche che coinvolgano anche gli altri comuni del territorio che si aggreghino in un “sistema Cervati” o “sistema Calore”, perché da soli non saremmo in grado di risolvere il problema».