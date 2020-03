Piaggine, il Sindaco chiarisce l’ordinanza.

Il Sindaco di Piaggine Guglielmo Vairo pubblica un chiarimento sull’Ordinanza Sindacale del 17.3.20 che (in allegato anche alla e-mail) qui di seguito è riportata:

CHIARIMENTO ORDINANZA SINDACALE DEL 17.3.20.

Con riferimento all’Ordinanza del Sindaco di Piaggine del 17.3.20 che vietava “a tutte le attività economiche, di qualsivoglia tipologia, presenti sul territorio comunale di rifornirsi presso e da distributori provenienti dai comuni di Sala Consilina, Polla, Atena Lucana e Caggiano”, si precisa quanto segue:

Il provvedimento sindacale è stato emesso in esecuzione dell’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 18 del 15 marzo 2020 ed ha disposto in ottemperanza alle misure ivi contenute per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, attesa la ripetuta contravvenzione delle norme sull’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale nello svolgimento delle attività aventi ad oggetto il rifornimento di generi alimentari di prima necessità, come individuati dal DPCM 11 marzo 2020.

La richiamata Ordinanza, pertanto, non aveva l’intento di vietare l’approvvigionamento in quanto tale, bensì l’attività suddetta compiuta senza l’utilizzo dei D.P.I.

In tal senso si precisa che l’Amministrazione comunale di Piaggine inviterà le forze di polizia territoriali ad attivare il necessario monitoraggio degli ingressi al fine di consentire l’accesso nel territorio comunale per gli scopi e nelle forme consentite dalle disposizioni statali e regionali.