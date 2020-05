Pellezzano Smart City, attivo il wi-fi comunale.

Via libera, sul territorio del Comune di Pellezzano, alle “FREE Wi-Fi ZONE” per navigare gratuitamente nelle piazze, nei parchi pubblici e nelle principali aree all’aperto. La connessione sarà contrassegnata da un’apposita insegna, che indicherà agli utenti la possibilità di poter navigare gratuitamente nelle

aree dotate del sistema di navigazione gratuita.

Per connettersi è semplice:

– si può fare attraverso smartphone, tablet, pc o altri dispositivi abilitati);

– successivamente bisogna abilitarsi alla rete Wi-Fi;

– trovare la rete “Wi-Fi4eu”;

– registrarsi e iniziare la navigazione su internet;

“Il progetto – spiega il Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra – è finanziato dall’Unione Europea mediante l’iniziativa 2WiFi4eu, alla quale il Comune di Pellezzano si è classificato 8° su oltre 6200 Municipalità di tutta Europa. Un orgoglio per il nostro territorio e per tutti i suoi abitanti. Ma soprattutto un altro importante tassello da aggiungere alla serie di iniziative che stanno rendendo la nostra cittadina sempre più SmartCity”.

Le aree sulle quali poter usufruire del Wi-Fi Free sono le frazioni di:

– Coperchia in: Piazza G. Paolo II, Giarginetti Pubblici in via N. Russo e Corso V. Emanuele e Villa Comunale;

– Cologna in: Piazza Padre Pio e Parco Pubblico in via A. Moro

– Capezzano in: via S. Bartolomeo, via S. De Vita, e via Wenner;

– Capriglia in: Piazza C. Pastore e Sala Convegni Eremo Spirito Santo;

– Pellezzano in: Piazza G. Di Vittorio e Biblioteca Comunale.

Il Primo Cittadino ha, inoltre, ringraziato il consigliere delegato al ramo, Ivan Facenda per essersi occupato in prima persona, col sostegno dell’Amministrazione Comunale, alla progettualità dell’iniziativa “Free Wi-Fi”, seguendo passo dopo passo tutte le fasi che hanno portato poi alla buona riuscita del progetto attuato.