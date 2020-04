Nessun cavese senza cibo, in distribuzione i buoni spesa.

Sono in distribuzione da venerdì 10 aprile i buoni spesa a tutti i beneficiari direttamente al loro domicilio, effettuata da soggetti autorizzati di servizio posta privata. Ai buoni, erogati con i fondi del Dipartimento di Protezione Civile a favore dei nuclei familiari in difficoltà, sono stati ammessi tutti i cittadini che hanno presentato domanda, per un totale di 1427 beneficiari al netto delle istanze erroneamente presentate più volte o da parte di più componenti allo stesso nucleo familiare. Il buono spesa erogato sarà di 150 euro per un nucleo familiare composto da due persone, a cui si aggiungono 50 euro per ogni componente ulteriore sino ad un massimo di 350 euro.

“Abbiamo cercato di ridurre al massimo i tempi per la distribuzione dei buoni – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – rispettando le norme, garantendo la massima trasparenza e partecipazione. E stamattina abbiamo consegnato i blocchetti dei buoni da 25 euro ciascuno al personale che si occuperà di recapitarli ai singoli assegnatari entro i prossimi giorni. A tutti i destinatari auguro di trascorrere le festività pasquali in serenità”.

I buoni vanno spesi presso le attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa identificabili da una apposta locandina all’ingresso dell’esercizio e sono consultabili sul sito del Comune all’indirizzo: http://www.cittadicava.it/default.php?st=&mt=3&cat=395&ID=58027

(ANSA)