Integrazione canoni di locazione: fino al 13 marzo si potranno presentare le domande di accesso al beneficio al Comune di Eboli.

Aperti i termini del bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione annualità 2019. Un’occasione per quanti, trovandosi in condizione di fragilità economica, potranno trovare possibilità di ottenere integrazione alle spese di affitto. «Vogliamo divulgare al massimo la possibilità prevista da piattaforma e bando regionale di ricevere contributi locazione anno 2019 per le persone svantaggiate – spiega il sindaco, Massimo Cariello -. E’ una misura voluta per alcune fasce della popolazione, rispetto alle quali il nostro impegno è un’assoluta priorità». I cittadini in possesso di requisiti e condizioni previsti, possono presentare domanda per ottenere i contributi per l’anno 2019 secondo quanto disposto dal bando regionale e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo decorre dal 1° gennaio dell’anno 2019 e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2019, e cessa al 31 dicembre 2019. La domanda di partecipazione deve essere compilata e presentata esclusivamente in forma telematica utilizzando il sistema accessibile all’indirizzo https://bandofitti.regione.campania.it/. Le domande dovranno essere presentate entro il 13 marzo 2020.

