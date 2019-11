Inaugurato micro nido comunale ad Eboli.

Inaugurato ieri mattina il micronido di Eboli, presso la scuola Longobardi. La struttura, che garantirà accesso, attività ed un consistente supporto a diverse famiglie ebolitane, è stata resa possibile da un finanziamento regionale assicurato ad un progetto del Comune di Eboli, risultato vincitore del bando regionale calamitando fondi specifici su Eboli.

«Si tratta di un progetto di micronido per cinque anni, aperto anche d’estate, capace di accogliere ben 25 bimbi – ricorda il sindaco, Massimo Cariello, presente all’inaugurazione insieme con l’assessore alle politiche sociali, Carmine Busillo -. Una risposta alle necessità di tante famiglie, che mette al centro del progetto una scuola significativa come la Longobardi: una scelta precisa, perché recupera centralità alla scuola ed al quartiere Pescara, rinnovando così l’attenzione dell’Amministrazione comunale per questa area importante della nostra città». L’inaugurazione è avvenuta in maniera sobria, perché al centro delle attenzioni è soprattutto il valore dell’iniziativa. «Il taglio del nastro è stato realizzato con un piccolo rinfresco offerto dalla cooperativa aggiudicataria – spiega l’assessore alle politiche sociali, Carmine Busillo -. L’aspetto veramente importante è stato verificare la soddisfazione e l’entusiasmo dei genitori presenti, che ci dice come il progetto vada nella giusta direzione». L’impegno non si esaurisce qui, un nuovo intervento è già programmato a giorni e riguarderà il nuovo impianto di climatizzazione centralizzato caldo/fresco che sarà realizzato grazie all’apporto dell’assessorato all’edilizia scolastica guidato dal vicesindaco Cosimo Pio Di Benedetto.