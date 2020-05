Il Comune di Piaggine provvede a Riduzione del 50% Tasse spazzatura ed acqua e ad Esenzione Tosap per esercizi commerciali.

Il Comune di Piaggine esprime solidarietà ai lavoratori in difficoltà, in seguito all’emergenza causata dalla diffusione del COVID-19, e lo fa con una decisione non solo simbolica, durante la ricorrenza della Festa dei Lavoratori del 1 Maggio, ma soprattutto concreta. Con una delibera di Giunta l’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Guglielmo Vairo, ha stabilito la riduzione del 50% del pagamento sia della TARI sia del Canone Servizio Acquedotto e l’esenzione della TOSAP, per coloro che occupano suolo pubblico, per arginare le difficoltà in cui si trovano i titolari degli esercizi commerciali costretti alla chiusura.

Nel giorno della Festa dei Lavoratori l’Amministrazione comunale supporta chi vive un momento di criticità a causa dell’emergenza COVID-19 ed augura buon Primo Maggio a tutti i lavoratori, in special modo a chi lotta per affermare quotidianamente la propria personalità, spesso senza alcuna tutela, attraverso il lavoro, un diritto di tutti sancito dalla nostra Costituzione.