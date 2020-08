Eboli, encomio solenne per vigili e poliziotti.

Encomio solenne per meriti speciali dell’Amministrazione comunale per agenti della Polizia Locale di Eboli e del commissariato della Polizia di Stato di Battipaglia. Il riconoscimento, su proposta dell’ex comandante della Polizia Locale di Eboli, Marco Garibaldi, arriva per gli attenti tutori dell’ordine per un’azione di polizia giudiziaria in seguito alla quale Polizia Locale di Eboli e Polizia di Stato di Battipaglia individuarono una piantagione di sostanze stupefacenti a ridosso della sponda del fiume Sele. L’operazione aveva stroncato sul nascere la produzione di stupefacenti, evidentemente destinata al mercato locale.

«Abbiamo voluto assegnare questo riconoscimento per l’ottimo lavoro e per il valore simbolico che hanno per le comunità questi interventi – ha commentato il sindaco di Eboli, Massimo Cariello -. Si tratta anche di un intervento che sottolinea la sinergia operativa che esiste tra gli agenti della Polizia Locale di Eboli e quelli del commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, coordinato dalla dirigente Lorena Cicciotti, che ringrazio. La capacità di collaborare tra le diverse forze dell’ordine e la rete istituzionale, anche in questo campo, sono una garanzia di sicurezza e di legalità per i cittadini».

Alla cerimonia di assegnazione degli encomi, oltre alla dirigente del commissariato della Polizia di Stato di Battipaglia, Lorena Ciccioti, erano presenti l’assessore Anna Senatore ed il delegato alla sicurezza, Giuseppe La Brocca. Gli agenti della Polizia Locale di Eboli premiati sono Sigismondo Lettieri, tenente colonnello; Damiano Iula, luogotenente; Gerardina Pisaturo, luogotenente; Luciana Aragona, maresciallo. L’encomio solenne per meriti speciali, riservato alla Polizia di Stato di Battipaglia, è stato assegnato a Vincenzo Pipino, sovrintendente capo; Cosimo Noschese, assistente capo; Giovanni Emanuele Ricca, assistente capo; Riccardo Bucccella, agente scelto. «Da tempo abbiamo avviato collaborazione con le forze dell’ordine in operazioni con la nostra Polizia Locale – ricorda il delegato alla sicurezza, Giuseppe La Brocca -. Questo ci garantisce controlli e più presenza di uomini e donne in divisa, un messaggio di fiducia per i cittadini».