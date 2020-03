Eboli, approvati lavori a cimitero.

Amministrazione ed uffici comunali al lavoro anche in questo delicato momento di emergenza sanitaria nazionale, per assicurare servizi ai cittadini. La Giunta comunale ha approvato il progetto preliminare di estensione dei lavori di riqualificazione di via Statale 19, nell’ambito del Piano delle Città, per assicurare sicurezza e vivibilità alle aree circostanti la zona Epitaffio. I lavori si estenderanno in direzione di Casarsa e Sant’Andrea, con marciapiedi ed asfalto nuovo. Contemporaneamente, si preparano gli interventi di sistemazione dell’area sud del cimitero cittadino.

«Ampliamo l’intervento di riqualificazione di via Statale 19 – spiega il sindaco, Massimo Cariello – per garantire marciapiedi e nuovo asfalto, quindi sicurezza, ai residenti delle aree intorno alla zona Epitaffio, proseguendo i lavori in direzione Casarsa ed in direzione Sant’Andrea. Siamo pronti con i progetti preliminari, grazie al lavoro dei nostri uffici anche in questo difficile momento e grazie alla volontà politica di Giunta e maggioranza».

Interventi di sistemazione e riqualificazione anche per il cimitero cittadino, per i quali la Giunta comunale ha dato il via libera al progetto definitivo.

«La parte sud del camposanto sarà sistemata con asfalto e pavimentazione, lavori che gli ebolitani attendevano – ricorda il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Cosimo Pio Di Benedetto -. Poi appronteremo la nuova illuminazione, secondo i criteri stabiliti per il cimitero e il tutto si sommerà agli interventi per i loculi ossari, ormai in fase di ultimazione».