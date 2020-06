Dal Comune di Pontecagnano scatola solidale per la Festa del Pane di Confartigianato.

Il Comune di Pontecagnano Faiano partecipa alla “Festa del Pane – Edizione solidale” organizzata dall’Associazione Confartigianato Panificatori Salerno.

Mercoledì 10 giugno, alle ore 17:00, presso i locali dell’ex Tabacchificio Centola, saranno consegnate scatole solidali per famiglie in condizioni di disagio economico.

Saranno presenti il Sindaco Giuseppe Lanzara, l’Assessore alle Politiche Sociali Paola Manzo, il Presidente Confartigianato Salerno Franco Risi e il Presidente Panificatori Salerno Carlo Vernieri.

Le attività della città che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa sono Panificio Apicella, La Boulangerie, Panificio Galdo e Noschese Bakery; la distribuzione alle famiglie segnalate avverrà grazie al prezioso contributo dell’associazione Donne fuori dal Comune.

La seconda edizione della Festa del Pane organizzata dall’Associazione Panificatori Salerno avrebbe dovuto svolgersi presso il Parco Pinocchio a Salerno nei giorni 23 e 24 maggio ed essere un evento all’insegna della convivialità e della condivisione di momenti di socialità.

In considerazione delle disposizioni nazionali anticontagio, la manifestazione non potrà più svolgersi come era stata pensata ma assumerà una forma solidale nel rispetto delle norme di distanziamento e con il coinvolgimento concreto dell’Amministrazione Lanzara affinchè tale iniziativa possa inserirsi nell’ambito delle azioni previste dai piani di sostegno socio-economico alle famiglie già avviati.

Nella sua nuova veste, la Festa del Pane consegnerà ad alcune famiglie del territorio segnalate dal Comune di Pontecagnano Faiano scatole contenenti prodotti da forno e brick di latte a lunga conservazione della Centrale del Latte di Salerno, oltre a mascherine filtranti riutilizzabili.

“Compito prioritario delle Istituzioni è quello di sostenere i cittadini in condizioni di svantaggio” – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali Paola Manzo – “e noi, soprattutto in questa fase, ci stiamo riuscendo anche grazie al supporto di associazioni, come Confartigianato Panificatori Salerno o gli stessi titolari di panifici pontecagnanesi, che hanno dimostrato di voler costruire una solida rete di collaborazione per sostenere le famiglie della città in un momento delicato e difficile”.

“Un’iniziativa lodevole che mette insieme l’ente comunale alle associazioni per un progetto solidale. Grazie ai Presidenti Franco Risi e Carlo Vernieri e grazie agli artigiani che si sono prestati a condividere i loro prodotti con chi ne ha bisogno, dimostrando il profondo senso di appartenenza e disponibilità che è emerso ancora più forte in questi giorni”, ha concluso il Sindaco Giuseppe Lanzara.