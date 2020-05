Dal Comune di Minori una mascherina supplementare alle 2 fornite dalla Regione.

A partire da domani 01 maggio 2020, grazie all’aiuto dei volontari dell’Associazione di Pubblica Assistenza Millennium, avrà inizio la nuova distribuzione di DPI (mascherine). Ad ogni famiglia spetteranno tre dispositivi: due forniti dalla regione Campania e uno dal Comune di Minori.

Ricordiamo che, in virtù di quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020 (art. 3 comma 2) e valido a far data da lunedì 04 maggio 2020, “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento delle distanze di sicurezza.”

Inoltre da lunedì 04 maggio 2020 sarà possibile recarsi nuovamente presso il cimitero comunale avendo cura di indossare i dispositivi di protezione e secondo il seguente orario:

Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 07,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

Domenica dalle ore 07,30 alle ore 13,00. (ANSA)