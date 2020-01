Costiera, riaperta SS 163.

Avviso importante dalle ore 17.00 è aperta la SS. 163 ringrazio di cuore tutti coloro che in questo mese hanno collaborato per riaprire questa arteria fondamentale per la Costa D’Amalfi.

Grazie per quello che hanno fatto e per tutto il lavoro ancora da compiere in queste settimane e per gli impegni a medio e lungo termine .

Grazie alla Regione CAMPANIA, alla Protezione Civile Nazionale e Regionale, Vigili del Fuoco, al Genio Civile, alle Forze dell’Ordine e soprattutto ai tanti volontari che si sono adoperati per il ripristino della normalità. Un grazie di cuore all’ANAS e voglio nominare coloro che in queste ore stanno ancora lavorando:

Ingegnere Nicola Montesano-Responsabile Struttura Territoriale Campania

Ingegnere Nicola Picariello- Responsabile Area Gestione Rete

Il Capo Centro di Napoli- Ingegnere Gennaro Coppola

Il Capo Nucleo – Geom. Antonio Giacobbe.

senza la professionalità e il sacrificio di tutti voi sarebbe stato impossibile raggiungere questo primo risultato.

Andiamo avanti ogni uno nel proprio ruolo per creare condizioni ottimali di vivibilità difendendo e preservando il nostro territorio.

Andrea Reale, Sindaco di Minori.