Costiera, negativi tutti i tamponi, estate in sicurezza.

«Vi informiamo che tutti i tamponi voluti dalla Regione Campania e effettuati dall’Istituto Zooprofilattico Meridionale per il virus Covid-19 effettuati da martedì 19 Maggio a Sabato23 Maggio nei Comuni di Maiori, Minori, Tramonti, Atrani, Ravello, Scala, Amalfi, Conca De Marini, Furore, Praiano, Positano, Agerola e quelli precedentemente effettuati nei Comuni di Vietri sul Mare e Cetara hanno dato esito NEGATIVO».

A riferirlo è il Sindaco Andrea Reale, Delegato alla Sanità della Conferenza dei Sindaci.

«E’ un risultato determinante per una ripresa delle attività in tranquillità ma con le necessarie e imprescindibili cautele. A questa prima fase del campionamento sono stati sottoposti i soggetti delle categorie maggiormente esposte al contatto col pubblico, come forze dell’ordine, associazioni di volontariato e amministratori pubblici. I test proseguiranno a breve su altri gruppi di persone individuate come potenzialmente a rischio. L’auspicio è che il trend favorevole sia confermato, a riprova che le misure tempestivamente adottate ed il senso di responsabilità dei cittadini hanno prodotto i frutti sperati in termini di sicurezza collettiva. La Costa D’Amalfi si apre ad accogliere i turisti con l’amore è la professionalità insita nel naturale di ogni cittadino di ogni operatore che apporterà il senso di responsabilità personale quale valore aggiunto per garantire SICUREZZA PER TUTTI IN COSTA D’AMALFI. Voglio ringraziare, interpretando i sentimenti di tutti i Sindaci della Costa D’Amalfi il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per l’attenzione profusa per il nostro territorio e la determinazione nel contrastare con tutte le sue forze il Covid 19. Vi informeremo di tutte quelle misure precauzionali e di prevenzione che decideremo di attuare per la nostra Costiera in accordo con la Regione Campania e la Protezione Civile Regionale e Nazionale»