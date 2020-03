Coronavirus, spesa sospesa a Buonabitacolo.

Un aiuto a chi si trova in difficoltà, un gesto di solidarietà concreto, è il senso dell’iniziativa “spesa sospesa” promossa dai volontari dell’associazione “Armonia” di Buonabitacolo.

In tutti i negozi di alimentari del territorio che aderiranno all’iniziativa, i clienti potranno lasciare “in sospeso” alimenti da distribuire alle famiglie che, a causa dell’emergenza, si trovano in una situazione di profonda difficoltà. “Il negoziante – spiegano i volontari – dovrà soltanto segnare tutti i beni che vengono pagati e destinati a coloro che ne hanno bisogno. In questo modo, contattando l’associazione Armonia o recandosi direttamente presso il negozio di riferimento, chiunque ne abbia bisogno e che si trova in difficoltà può ottenere gratuitamente i beni di cui necessita”.

Un aiuto, dunque, basato sulla buona fede di tutti e sulla riservatezza. Si potrà, infatti, contattare in privato i volontari, attraverso la pagina Facebook dell’associazione Armonia. “Invitiamo commercianti e negozianti di ogni genere di prima necessità – aggiungono – a contattarci in modo tale da poter stilare un elenco di negozi che aderiscono all’iniziativa. Invitiamo, inoltre, chi ha necessità di beni primari e si trova in difficoltà, a comunicarcelo in privato e provvederemo con assoluta riservatezza e anonimato a fare quanto possibile”. Gesti che, in questo momento di emergenza sanitaria e di blocco delle aziende, per qualcuno può voler dire davvero tanto.