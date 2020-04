Coronavirus, Minori e Patti unite nella preghiera a Santa Trofimena.

“Stiamo vivendo situazioni difficili, in cui è messa a dura prova la serenità e la fiducia nel futuro. Le nostre due comunità di Patti e di Minori, sentono il bisogno di affidarsi a Santa Febronia Trofimena che spesso è venuta in nostro aiuto. Siamo uniti nell’amicizia e nella condivisione della fede e presto rinsalderemo questa amicizia soprattutto quando ritorneremo ad abbracciarci”.

Lo ha dichiarato Giuseppe Mauro Aquino, Sindaco di Patti in provincia di Messina. E’ il primo gemellaggio in diretta web, in epoca coronavirus che si registri in Italia. Da una parte, dalla Basilica di Santa Trofimena in Minori, il Sindaco Andrea Reale accompagnato da Don Ennio Paolillo, a Patti il Sindaco Giuseppe Mauro Aquino con Don Enzo Smriglio.

“Abbiamo abbracciato l’intera comunità di Patti – ha affermato Andrea Reale, Sindaco di Minori – anche perché oggi c’è bisogno di unirsi, stare insieme. Tutto questo è avvenuto a distanza con l’ausilio della nuova tecnologia. E’ stata una Pasqua diversa, dove la solitudine ha avvolto tutti noi ed è proprio in questo momento che dobbiamo riflettere, cari cittadini sull’importanza della libertà e sul sacrificio che Cristo ha donato noi. Tutta la comunità di Minori ha avvertito il desiderio di unirsi in preghiera e lo abbiamo fatto attraverso il web. Questa tecnologia ha consentito la divulgazione della preghiera ed è così che abbiamo potuto pregare insieme. Dobbiamo dare corpo alla comunione dei cuori e possiamo farlo anche ora, a distanza ma uniti”.

La diretta diffusa dai canali YouTube e social ha registrato una grande partecipazione. Un gemellaggio all’epoca del Coronavirus tra due città distanti e diverse, forse nulla di piu’ rivoluzionario in questo momento in cui l’obiettvo di fondo è di unire le comunità. Questa sera, alle ore 18, di Minori, in Costiera Amalfitana e Patti, in Sicilia, si fermeranno in preghiera comune davanti alle Reliquie di Santa Trofimena. Il tutto in un’unica diretta durante la quale i cittadini di Minori e i cittadini di Patti, pregheranno insieme. “Diamo vita così, forse all’unico gemellaggio a distanza nato in epoca di coronavirus”. Lo ha annunciato il Sindaco Reale.