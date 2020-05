Celebrato primo matrimonio post lockdown a Minori.

L’amore vince sul Covid. A Minori si è celebrato con rito civile il matrimonio di Paola Citro e Sandro Ferruzzi. Avevano organizzato in maniera impeccabile il loro sogno, la festa con amici e parenti e poi l’indomani l’aereo li avrebbe atteso per un volo a New York … tutto è saltato ma al loro ‘sì’ non hanno voluto rinunciare e così, accompagnati solo dai testimoni e da un gruppo ristretto di familiari hanno espresso la volontà a contrarre matrimonio nell’aula Consiliare di Minori.

In ottemperanza alle misure anti contagio tutti a partire dagli sposi erano muniti di mascherine e grazie alla disponibilità dei funzionari comunali l’aula è stata predisposta per distanziare i presenti in maniera idonea. Siano i novelli sposi esempio di rinascita e di speranza per affrontare la nuova fase 2 !