Carnevale a Pontecagnano, tutti gli appuntamenti.

Carnevale in città torna a Pontecagnano Faiano con le sue maschere, i suoi colori, il suo spettacolo di musica e giochi.

Domenica 23 e martedì 25 febbraio le strade del Comune, come da tradizione, saranno attraversate da decine di carri, accompagnati da adulti e bambini festanti, che rappresenteranno, con i loro abiti, i vari personaggi delle favole, dello spettacolo, del mondo animale e dei cartoons.

Alla manifestazione, fortemente voluta dall’Amministrazione Lanzara, hanno aderito diversi Oratori (Giovani Speranze, Virtus Nova), Parrocchie (S. Antonio da Padova), Associazioni (Gera A.V., Punto d’Incontro, Sviluppo, Trova il Tempo) e Scuole di Ballo (Fitness Latino Dance, Istinto Latino).

Grazie, pertanto, alla sinergia fra l’ente comunale e questi organismi, sono stati previsti tre importanti appuntamenti.

I primi due si svolgeranno nella giornata di domenica 23 febbraio, quando i carri allegorici sfileranno prima a Faiano (dalle ore 10.30 con raduno in Via C. Pisacane) e poi in località S. Antonio e Pontecagnano (ore 14.30 con raduno in Via S. Pertini) .

La parata si ripeterà martedì 25 febbraio, sempre alle ore 14.30, con raduno in Via S. Pertini. Come nel pomeriggio di domenica, sarà rispettato il seguente percorso: ritrovo presso Taverna Penta per la presentazione dei carri, poi direzione località Campo Sportivo, Piazza Sabbato, Via Carducci, Via Europa e Piazza Risorgimento.

“Carnevale in Città è un evento popolare e culturale insieme, che valorizza le antiche tradizioni e vivacizza le strade di Pontecagnano Faiano con sfilate e balli. Il nostro intento è quello di creare un’atmosfera magica, che avvolga l’intero comune in un clima di autentica festa, gioco e spettacolo”, ha dichiarato il Vice Sindaco, con delega agli Eventi, Michele Roberto Di Muro.

“Anche quest’anno Pontecagnano Faiano scende in strada per salutare il Carnevale, una festa dedicata ai bambini quanto agli adulti. Un grazie speciale a quante, fra le varie organizzazioni, hanno voluto rallegrarlo con carri colorati e metaforici, ed agli agenti della Polizia Municipale, che come sempre garantiranno ordine e sicurezza in un Pontecagnano Faiano che si prospetta affollatissima”, ha concluso il Sindaco Giuseppe Lanzara.