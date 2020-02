Cambio al vertice della stazione dei Carabinieri di Santa Cecilia ad Eboli.

Cambio al comando della stazione dei carabinieri di Santa Cecilia, con l’intera comunità locale, oltre che l’Amministrazione comunale, rivolge un sentito ringraziamento per l’opera svolta dal maresciallo Massimo Grimaldi, destinato dall’Arma ad altro incarico.

«Rivolgo un sentito ringraziamento al comandante Grimaldi – dice il primo cittadino, Massimo Cariello – a nome dell’intera comunità per la quale è stato un indispensabile punto di riferimento. Auguro al comandante Grimaldi un proficuo e luminoso prosieguo nella sua attività a presidio del territorio ed a difesa dei cittadini».

Gli ebolitani residenti a Santa Cecilia e nelle popolose aree periferiche circostanti hanno avuto modo di apprezzare l’impegno e la disponibilità del comandante Grimaldi.

«Ringrazio personalmente il maresciallo Massimo Grimaldi – sottolinea il consigliere delegato alla sicurezza, Giuseppe La Brocca -, per il forte impegno alla lotta contro lo spaccio, la prostituzione soprattutto lungo la fascia costiera e per la fattiva collaborazione data in ogni momento alle nostre pattuglie della Polizia Locale, con la quale sono stati diversi i successi ottenuti, con gli arresti in flagranza di reato contro il patrimonio comunale, il contrasto all’immigrazione clandestina ed il contrabbando, creando sempre più forte la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Gli auguro di avere, nel suo nuovo incarico, gli stessi successi ottenuti sul nostro territorio».