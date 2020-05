Busitalia, due corse aggiuntive linee 10 e 22, accolta richiesta del Comune di Pellezzano.

L’azienda di trasporti Busitalia, in seguito alla richiesta dell’Amministrazione Comunale di Pellezzano, ha appena comunicato che da Lunedì 11 Maggio, oltre alle corse già programmate e valide dal 4 maggio, verranno predisposte altre due corse aggiuntive:

⁃ Linea 10: corse delle ore 8.20 e delle ore 10.00 M.S.Severino-Salerno;

⁃ Linea 22: corsa delle ore 07:50 con partenza da Capriglia.

Inoltre, l’azienda si è impegnata ad istituire una nuova ed unica direttrice universitaria con fermate da Fuorni-Stazione Salerno FS-Via Irno-Università Multipiano. Anche qui, l’Amministrazione Comunale ha proposto di percorrere la SR88 in luogo del raccordo autostradale così da servire anche i pendolari della Valle dell’Irno che sono stati richiamati a lavoro in seguito alla ripresa dell’attività degli uffici dell’Universitá.

“Si tratta di un risultato molto importante ed atteso dalle centinaia di pendolari del nostro Comune che ogni mattina si servono dei mezzi pubblici per recarsi a lavoro, e che in questi giorni hanno riscontrato non poche difficoltà”, commenta il Sindaco Francesco Morra.