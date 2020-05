Bracigliano Città della Musica in onda su Rai News 24 in diretta.

Bracigliano sbarca in Rai. In data odierna, nella giornata della Festa del Lavoro, Rai News 24, il canale di notizie h24 della principale emittente Nazionale, ha mandato in onda, in diretta, un servizio sulla locale Banda di Musica “Città di Bracigliano”.

Il giornalista Rai Carlo De Blasio ha intervistato il direttore della banda musicale, Renato Botta, per spiegare come si sono organizzati i musicisti ai tempi del coronavirus.

“Purtroppo – ha spiegato Botta – a causa delle restrizioni imposte, giustamente, dal Governo Centrale per contrastare l’emergenza sanitaria, siamo costretti, come concerto bandistico, a restare a casa. A partire dal mese di maggio per noi erano programmati diversi impegni soprattutto per partecipare alle feste Patronali. Quindi, ci mancano molto, a me personalmente e ai 40 elementi della banda, questi appuntamenti fissi, dove siamo stati protagonisti ogni anno per regalare momenti di gioia ai cittadini dei paesi dove ci siamo esibiti”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco di Bracigliano, Antonio Rescigno. “È stato per noi un onore – ha detto il Primo Cittadino – essere accolti dalle reti Rai per mandare in onda un servizio sul nostro Comune, in particolare per omaggiare Bracigliano “Città della Musica”. Una tradizione storica che ha antiche radici e che, purtroppo, oggi, a causa delle restrizioni dovute dall’emergenza sanitaria, ha costretto la nostra banda a dover forzatamente bloccare ogni tipo di esibizione. Ringrazio Rai News 24 per il servizio mandato in onda oggi in diretta, il giornalista De Blasio e il direttore Botta che sono intervenuti con preziosi contributi che sicuramente hanno conferito lustro al nostro territorio”.

Poi, lo stesso maestro Botta, ha ricordato che insieme al cugino e al direttore Carmine Santaniello, hanno ideato una iniziativa con una lezione bandistica a distanza attraverso i social network con dirette facebook e video tutorial che hanno riscosso un gran successo da parte del pubblico appassionato di bande di musica.