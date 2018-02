FILOSOFIACONBAMBINI, per una critica della ragion puerile, venerdì 23 al Montalcini a cura dei ragazzi dell’Alfano I.

Si terrà venerdì 23 febbraio alle ore 17,00 presso il Teatro dell’Istituto Comprensivo “Rita levi Montalcini” nel quartiere Mercatello l’incontro finale del primo anno di sperimentazione con i bambini della scuola primaria ( classi terze, quarte e quinta)e gli studenti della classe III C , indirizzo Scienze Umane del Liceo Statale “Alfano I” di Salerno su “FILOSOFIACONBAMBINI, per una critica della ragion puerile” .

Si tratta di un’esperienza singolare di Alternanza Scuola Lavoro, che le classi terze dei Licei svolgono in modo innovativo e orientativo. I ragazzi della secondaria divisi in cinque gruppi di lavoro hanno progettato, programmato e realizzato attività ludico, creative sulla filosofia, in base alle indicazioni di Progetti nazionali già sperimentati in Italia, in particolare a Perugia con le Università , a Cava de’ Tirreni e in provincia di Salerno dalla prof.ssa Betty Sabatino, alla quale è dedicata la serata.

Filosofare con i bambini è un modo di stimolare il pensiero libero che con le tecniche e la metodologia didattica del circle – time, del brainstorming, del lavoro di gruppo, ha dato risultati proficui allo sviluppo cognitivo e del pensiero logico. I bambini hanno realizzato una Mostra, due video filmati che documentano le attività svolte, inventato storie, fiabe e i “Dialoghi di Socrate”. Saranno loro stessi i protagonisti della performance finale alternandosi per il pubblico di genitori, docenti e studenti, in una staffetta di dialoghi tra Socrate (interpretato da bambine e bambini) e personaggi di fantasia. Un modo per fare scuola insieme, per recuperare un patto generazionale a volte interrotto tra bambini, adolescenti e adulti . Interverranno le dirigenti scolastiche dell’I.C. “Montalcini” Carla Romano e del Liceo “Alfano I” Elisabetta Barone, unitamente ai docenti e agli studenti, definiti “pre – maestre e pre – prof” dai bambini, veri animatori di un percorso filosofico che non precocizza lo studio della disciplina ma ne apre le porte con impegno e passione.