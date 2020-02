Grill House Salerno, la braceria a casa tua con un click

Si dice che un piatto si mangia due volte: la prima con gli occhi, la seconda con la bocca.

In realtà l’imput più forte per il nostro cervello deriva dall’olfatto. Pensate ad esempio al profumo dell’arrosto, della carne alla brace.

Avete già l’acquolina in bocca?

Siete fortunati perché a Salerno è possibile assaporare carne e prodotti di grande qualità mangiando al Grill House Salerno, una delle migliori bracerie della città, con prezzi più che onesti.

È un locale che non ha bisogno di presentazioni. Non perché esiste da più di dieci anni, non perché è facile da raggiungere sia per chi viene da fuori città, sia per chi vuole restare comodamente vicino al cuore di Salerno senza respirarne il caos. Dagli studenti ai manager, dagli adolescenti ai sessantenni, tutti a Salerno conoscono il Grill House.

La vasta selezione di carne è variamente preparata con ricette che ne esaltano il gusto intenso e genuino.

Oltre ai tagli di carne più tradizionali come entrecôte, filetti e costate, da segnalare il Tomahawk di scottona, il Sashi Finlandese e la costata di Maialino Nero del Sannio.

Accanto alla carne alla griglia, il nuovo menù offre anche un’ampia selezione di taglieri con salumi e formaggi Cilentani presidio Slow Food.

E non mancano ovviamente i panini: vera e propria specialità di Grill House Salerno!

Si va dai grandi classici Bacon Burger, Cheese Burger, Chicken Burger, Eggspicy, ai panini speciali ideati appositamente dagli chef ogni mese.

Da non perdere il “Grandioso” hamburger 300 gr., stracciatella di bufala, rucola, ‘nduja di Spilinga e il “Grill Chiken” doppio hamburger di pollo 120 gr.

Per i vegetariani o chi non vuole mangiare carne, il menù offre tante insalatone, realizzate con prodotti del territorio, e un’ampia selezione di Pinse, una specialità romana simile ad una pizza bassa e croccante da condire a proprio piacimento.

Grill House Salerno si è dotata di un nuovo sito web www.grillhousesalerno.it (realizzato da Kynetic – www.kynetic.it )attraverso il quale è possibile ordinare decine di panini e birre per riceverli comodamente a casa (la consegna è gratis per ogni ordine di importo superiore ai 10€ ed è possibile anche pagare in contanti alla consegna) oppure prenotare un tavolo utilizzando la comoda applicazione.

Grill House Salerno – Braceria e Birreria

via Papio 35, 84127 Salerno

Prenotazioni: 0892576084

www.grillhousesalerno.it