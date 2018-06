Domenica 24 giugno al Castello di Lettere con l’evento”Cenando sotto un Cielo diverso”.

Domenica 24 giugno 2018 alle ore 20:00, si terrà l’ottava edizione “Cenando sotto un Cielo diverso” presso il Castello di Lettere, in collaborazione con l’amministrazione del Comune di Lettere ( Il Sindaco Sebastiano Giordano e l’Assessore Elvira Pentangelo) e lo staff della Sovraintendenza (L’Architetto Paola Marzullo).

Ci sarà la partecipazione speciale dell’attore Francesco Albanese e dello Chef stellato Michele Leo, entrambi Testimonial della serata.

Saranno più di novanta i professionisti che parteciperanno all’evento e che promuoveranno il gusto in tutte le sue forme e che si adopereranno gratuitamente per la mission, ci saranno infatti : cuochi, pizzaioli, pasticceri e produttori del territorio campano e non.

Il progetto è stato realizzato grazie ad Alfonsina Longobardi(Psicologa, Sommelier ed esperta di Food&Beverage) che dopo aver fondato nel 2013 l’associazione “Tra cielo e mare”, ente che si occupa del sostegno di persone con disagi psichici, ha deciso di sviluppare un connubio perfetto tra il suo impegno nel sociale e la sua competenza nel mondo culinario, da qui la manifestazione “Cenando sotto un cielo diverso”.

L’obiettivo della manifestazione oltre a coniugare il mondo del food al sociale, consiste anche nella valorizzazione del territorio campano,della la produzione agroalimentare e del patrimonio enogastronomico della Regione Campania.

Il ricavato della serata sarà devoluto alla raccolta fondi per l’acquisto di un ecografo da donare all’Ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon.