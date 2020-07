Tornano le Notti Azzurre a Cetara.

A Cetara l’estate si tinge di azzurro. Reduci dalla chiusura forzata per l’emergenza sanitaria, l’amministrazione comunale è lieta di accogliere ancora una volta le “Notti Azzurre”, il cartellone di eventi costruiti interamente sul territorio, con la promozione delle sue eccellenze: un contenitore di idee che, soprattutto durante l’esperienza degli ultimi anni, vanta di aver raccolto consensi, attraverso iniziative che valorizzassero i beni, le attività produttive eco-sostenibili e la tradizione eno-gastronomica, nonché l’immenso valore paesaggistico del suggestivo borgo incastonato nella Costiera Amalfitana.

Nel rispetto delle normative ancora vigenti previste per l’emergenza Covid-19, gli appuntamenti si terranno negli spazi aperti, predisponendo le due piazze (Piazzale Grotta e Piazza San Francesco), secondo un piano sicurezza che prevede un numero di posti compatibili con il distanziamento sociale e la sanificazione attualmente in vigore.

“L’emergenza ha, senza dubbio, inferto un duro colpo a tutto il mondo della cultura e dell’ intrattenimento. Considerata la drastica riduzione della capienza degli spazi destinati agli spettacoli (all’ aperto e al chiuso), abbiamo voluto comunque offrire, eventi di qualità rispettando le disposizioni anti contagio. La musica, il teatro ed i talk d’autore continuano ad essere i protagonisti di questa estate tanto attesa, seppur anomala.

Con la promessa di non perdere di vista le iniziative che hanno contribuito a promuovere le tradizioni del nostro territorio, quali “La Notte delle Lampare” che speriamo di poter organizzare in un clima più sereno” – spiega Angela Speranza, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Cetara. A questo, si aggiunge il commento benaugurale di Fortunato Della Monica, sindaco di Cetara: “Una programmazione che ha l’obiettivo di sostenere la ripresa delle attività economiche, anche attraverso un’ offerta capace di attrarre un pubblico più ampio, proponendo forme di socialità e di svago sia per i giovani, sia per i bambini con le famiglie che scelgono Cetara, dopo i difficili mesi di lockdown”. Col supporto di Scabec e della Regione Campania, è stato possibile realizzare la rassegna “Talk, Musica e Comicità” che inaugura domenica 2 agosto, in Piazza S. Francesco, alle 21,30

presentando “Donne in… canto”, con Antonella Morea.

La signora di “Casa Surace” porta in scena le donne da lei interpretate che maggiormente l’hanno rappresentata ed emozionata. Una donna che omaggia tutte le donne…in canto.

A seguire, venerdì 21 agosto, in Piazzale Torre Vicereale, alle 21.30, AMI Cetara propone, in collaborazione con l’associazione culturale ambientArti, il primo dei tre incontri in calendario:

Franco Arminio in “Resteranno i canti”. Poeta, scrittore e regista italiano, l’autore presenta la sua nuova raccolta di poesie “L’infinito senza farci caso”; sabato 22 agosto, in Piazzale Torre Vicereale, alle 21.30, “Stand up Comedy”, con Velia Lalli.

Direttamente dal canale Sky “Comedy Central”, la prima e più nota stand up comedian italiana; sabato 29 agosto, in Piazzale Torre Vicereale, alle 21.30 ospiterà Fabio Celenza, nel suo live.

Artista che imperversa sul web, e non solo, con i suoi doppiaggi comico-nonsense di personaggi noti. Da alcuni anni, presenza fissa nel programma “Propaganda Live”, in onda su La7. (Ingresso libero agli spettacoli, con possibilità di aperitivo-degustazione di prodotti tipici, dalle 19 alle 21, a cura dei ristoratori locali, previo acquisto ticket presso il bar “O’ Chalet” adiacente.

Per una migliore gestione delle postazioni, nel rispetto delle norme anti-Covid, è consigliata la prenotazione a: info@ambientarti.net; 345/1204696). Il programma si infittisce con l’appuntamento di giovedì 27 agosto, in Piazzale Torre Vicereale, alle 21.30 che vede Lucio Pierri e Francesco Procopio (nota spalla di Biagio Izzo) in “Arriva sempre secondo! Mannaggia ‘a Cardarella!”. Due artisti, due attori comici surclassati dai loro personaggi che hanno avuto più popolarità degli attori stessi. Non poteva mancare, inoltre, la tradizionale rassegna “Teatri in Blu 2020” che, dalla tonnara si trasferisce sulla terraferma, venerdì 28 agosto e tutti i venerdì di settembre, in Piazzetta Grotta, alle 21.

Grazie al Forum dei Giovani di Cetara, con “Forum Summer 2020” ampio spazio dedicato ai family-show, a cura del consigliere Daniele d’Elia. E, in particolare: Cineforum Kids, Piazzale Torre Vicereale, a partire dalle 21.30 di giovedì 30 luglio, con Tarzan; giovedì 13 agosto, con Peter Pan; mercoledì 26 agosto, con Oceania. In più, una rassegna aperta ai giovani e agli “Aperitivi al tramonto”: martedì 11 agosto, in Piazzale Torre Vicereale, dalle 18, Band & Sea con Skizzekea Band; domenica 16 agosto, zona Porto, dalle 18, Band & Sea, aperitive music live con Vanessa; martedì 25 agosto, Piazzale Torre Vicereale, dalle 18, Band & Sea con Skizzekea Band. Infine, il 19 ed il 26 agosto, si potrà prendere parte al “Lemon Tour”, in un viaggio sensoriale fatto di racconti, passeggiate e degustazioni tra i limoneti di Luigi Roberto Di Crescenzo. Appuntamento in Piazza Europa, alle 18. (E’ consigliata la prenotazione al: 333/8313147).