SMAC Fashion presente a Sposi ma non solo.

Un connubio vincente che si rinnova. SMAC Fashion e “Sposi ma non solo” ancora una volta insieme ed in nome dell’alta moda. Il salone espositivo della provincia di Salerno dedicato alle cerimonie, giunto alla sua 26esima edizione, ospiterà come d’abitudine una sfilata unica, realizzata con giovani stilisti di talento.

D’altronde la collaborazione di questi due importanti brand è cresciuta, grazie ad un ulteriore appuntamento che vedrà sbarcare “Sposi ma non solo” a Dubai, grazie al lavoro che lì sta facendo il brand manager Pasquale Salsano.

L’appuntamento è per domenica 10 novembre, alle ore 15:30, al Centro Agroalimentare di Salerno, sulla passerella del Padiglione Fieristico, dove si terrà la sfilata a cura dello SMAC.

Un progetto complesso, quello firmato da Salsano, che mette insieme un Concorso Internazionale per Giovani Stilisti Emergenti ed un gruppo di lavoro affiatato che propone diversi servizi nel campo della bellezza e dell’hair stylist nello SMAC Fashion Atelier.

Lo SMAC si è ormai distinto per aver portato a Salerno – negli anni – grandi esponenti della moda italiana e aver dato vita ad un vivaio senza eguali tra modelle e stilisti emergenti.

Di rilievo una serie di accordi di partnership che lo SMAC è riuscito a chiudere con diverse ambasciate estere per dare spazio agli stilisti emergenti stranieri.

Di rientro da pochi giorni da un evento a Dubai, con una visione sempre più chiara sul futuro dei talenti Made in Italy.

“Siamo riusciti a chiudere alcuni contratti in boutique importanti della straordinaria città degli Emirati Arabi, un’occasione ed un vanto per alcuni dei nostri stilisti, per i quali rappresenta solo una delle tante opportunità a cui stiamo lavorando affinché abbiano lo spazio che meritano. Andiamo a sostituirci alle istituzioni, se possibile, pur di non restare con le mani in mano a lamentarci del difficile momento storico”, commenta Salsano.

Ospite d’onore della sfilata di domenica pomeriggio, condotta dalla giornalista Antonella Petitti, il professor Gerardo Iovane, impegnato in una start-up importante per il settore bellezza. Si tratta di una nuova App denominata: Book Be Beauty, presentata per l’occasione.

La sfilata mostrerà in anteprima al pubblico salernitano le ultime collezioni degli stilisti: Antonio Battistino – vincitore Smac Fashion 2011, Gianni Cirillo – vincitore del Festival di Dubai 2019, Paola Bignardi e Roberto Caggia di Coffarte con la sua collezione di borse.

Durante la serata interverrà l’autrice Lucia Quaranta con due momenti artistici dedicati alla musica, al teatro ed al mondo magico dei più piccoli.

A suggellare l’appuntamento una baby sfilata che concluderà anche quest’appuntamento dello SMAC Fashion a “Sposi ma non solo”.