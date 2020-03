Slittano ad ottobre le due date di Notre Dame de Paris in programma al Pala Sele di Eboli.

Secondo l’ordinanza emanata dal governo che prevede la sospensione di eventi e spettacoli di qualunque natura fino al 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale, Vivo Concerti comunica lo spostamento delle date di Notre Dame de Paris previste a Catania, Eboli, Milano, Jesolo e Ancona a partire da settembre 2020. Con il calendario aggiornato lo show sarà al PalaSele di Eboli sabato 3 ottobre 2020 (ore 16:00 // ore 21:00), e domenica 4 ottobre 2020 (ore 17:00 // ore 21:00). I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali. Per info: VIVO CONCERTI www.vivoconcerti.com, info@vivoconcerti.com, telefono 02 3051502.

NOTRE DAME DE PARIS racchiude un’alchimia unica e irripetibile, la firma inconfondibile di Riccardo Cocciante rende le musiche sublimi, regalando allo spettacolo un carattere europeo. Il magistrale adattamento di un romanzo emozionante, come quello scritto da Victor Hugo, ad opera di Luc Plamondon e di Pasquale Panella, diretto dal sapiente regista Gilles Maheu, si affianca alle coreografie e ai movimenti di scena ideati da Martino Müller. I costumi sono di Fred Sathal e le scene di Christian Ratz. Un team di artisti di primo livello che ha reso quest’opera un assoluto capolavoro.