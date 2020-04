“Na Canzona” in omaggio alle Mamme del mondo”.

Debutta Lunedi 6 Aprile 2020 per via telematica, come da nuove prassi imposte dal Covid-19, “NA CANZONA” scritta da Giulia D’Alessandro, giovane Cantautrice Nocerina ed Espedito De Marino, già in tour dal 1987 al 2003 col celebre Chansonnier Roberto Murolo.

Scritta in lingua napoletana, raccoglie l’esperienza armonica di una napoletanità che parte da Murolo e arriva a Pino Daniele.

Una ninna nanna del terzo millennio fra ricordi ed immagini di un sogno fra le braccia della mamma.

Una “tenera” composizione che contempla un’immagine cara all’umanità e che in questo tempo di “flagello” ma anche di Resurrezione promuove un duplice significato: l’amore per la mamma e l’invocazione d’esser preservati, protetti dall’ignoto pericolo, che faccia da guardia, soprattutto quando non la si vede, alle insidie della vita. Il Brano presentato Venerdi 3 Aprile 2020 alle ore 19.00 sul Canale Channel dell’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Nocera Inferiore (SA), sarà presentato integralmente alle ore 18.00 di Lunedi 6 Aprile sui social degli autori: Giulia D’Alessandro (FB), Espedito De Marino (FB), la visione è totalmente gratuita.